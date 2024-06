Kommunalwahl am 9. Juni Wahl des Konzer Stadtbürgermeisters: Beim Thema Wirtschaft sind sich die Kontrahenten einig

Konz · Der eine Bewerber ums Amt des Konzer Stadtbürgermeisteramt ist seit vielen Jahren im Geschäft, der andere will viele Dinge anders machen. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Das Forum des Trierischen Volksfreunds ließ jedoch auch an anderer Stelle aufhorchen. So beim Thema Weinstand.

04.06.2024 , 11:32 Uhr

Von Harald Jansen Redaktion Trier