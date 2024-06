Ärger wegen Wahlplakat Ärger wegen Wahlplakat in Nittel: Kandidat beklagt Vandalismus

Die eigentliche Kommunalwahl ist vorbei. Während die meisten Ortsbürgermeister feststehen oder von den Ortsgemeinderäten gewählt werden müssen, stehen am Sonntag, 23. Juni, noch fünf Stichwahlen im Kreis Trier-Saarburg an (siehe Info). In Nittel tritt zum Beispiel Amtsinhaber Peter Leo Hein (CDU) gegen Herausforderer Norbert Arnoldy (parteilos) an. Während die Parteien, Vereine und Einzelbewerber inzwischen die meisten Wahlplakate längst abgehängt haben, ärgert sich Arnoldy noch kurz vor der Stichwahl über Vandalismus an einem seiner Wahlbanner. Das große Plakat nahe der Abzweigung der L135 wurde laut Arnoldy erst umgeworfen, dann beschädigt und eingerissen und jetzt auch noch besprüht. Jemand hat ein rotes Gitter über das Konterfei des Kandidaten gesprüht.