Zuständig für 266 Menschen Allein unter Männern – Wie die einzige Ortsbürgermeisterin in Saarburg-Kell damit umgeht

Baldringen · Eher zufällig wurde Jennifer-Laura Höfer Ortsbürgermeisterin in Baldringen. Doch sie ist es „mit ganzer Seele“. Die 37-Jährige will auch andere Frauen dazu ermutigen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.

17.04.2024 , 08:02 Uhr

Wenn sie etwas macht, dann macht sie es laut eigener Aussage mit ganzer Seele: Jennifer-Laura Höfer ist Ortsbürgermeisterin von Baldringen. Foto: TV/Marion Maier