Veranstaltung im Johanneshaus Hermeskeiler wählen im Juni neuen Stadtbürgermeister: Seien Sie beim Wahlforum dabei

Hermeskeil · In Hermeskeil bewerben sich drei Kandidaten um das Ehrenamt des Stadtbürgermeisters. Was sie antreibt und wofür sie sich einsetzen möchten, verraten sie beim Volksfreund-Wahlforum am 2. Mai.

25.04.2024 , 09:15 Uhr

Dieses Trio tritt an zur Stadtbürgermeisterwahl in Hermeskeil (von links): Christian Kruchten (Kandidat von FWG und CDU), Christoph König (Bürger für Bürger) und René Treitz (SPD) stehen beim Wahlforum des Trierischen Volksfreunds am 2. Mai Rede und Antwort. Foto: TV/FWG Hermeskeil, Christoph König, SPD Hermeskeil