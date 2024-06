Kommunalwahl in Ayl an der Saar Von einem Ort, in dem niemand Bürgermeister sein möchte

Am Ende, als Florian Lauer schon ungefähr eine Stunde geredet, so viel Dampf abgelassen, aber auch Optimismus verbreitet hat, da tauchen plötzlich Angela Merkel und Helmut Kohl auf – und Siegfried Büdinger, der auch. Alle gemeinsam in Ayl, diesem kleinen so idyllischen Örtchen unweit von Saarburg. Es ist ein Montagvormittag im Juni, die Sonne, sie lacht. Florian Lauer nicht. Der 44-Jährige sitzt in der Vinothek seines Weinguts am Dorfplatz und schüttelt den Kopf. Nein, nein, um diese Frage beantworten zu können, da müsse er nicht spekulieren, nicht lange überlegen.