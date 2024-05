Unabhängiger Kandidat Stadtbürgermeisterwahl in Saarburg: Welche Ziele Andreas Reymann hat

Was bringt den gebürtigen Niedersachsen Andreas Reymann, der seit 2017 mit seiner Familie in Saarburg wohnt, dazu, für das Amt des Stadtbürgermeisters zu kandidieren? „Ich bin erschrocken, wie stark Demokratie unter Druck geraten ist“, sagt der 51-Jährige. Viele Menschen hätten Angst, viele fühlten sich nicht mehr mitgenommen von der Politik auf Bundesebene. Reymann stellt klar: „Politik lebt vom Mitmachen, nicht vom Kritisieren.“ Also hat er Unterschriften für eine Kandidatur gesammelt.