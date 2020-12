Hilfsaktion : Kommunionkinder aus Ayl retten Lebensmittel für die Initiative Foodsharing

Die Kommunionkinder aus Ayl haben Lebensmittel an Foodsharing gespendet. Mit dabei waren Charlotte und Sebastian Ketter, Mara Henter, Finn Brenner, Jakob Botzet. Foto: TV/Simone Thiel

Ayl/Saarburg Die Lebensmittel sind wertvoll und sollten nicht im Mülleimer landen. Das hat eine Gruppe Kommunionkinder 2021 aus Ayl erkannt. In einer kleinen Spendenaktion sammelten die acht Kinder und ihre Familien noch gute, leckere Lebensmittel, um die Waren im Fairteiler-Schrank an der Shell-Tankstelle in Saarburg abzulegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir wollen mit anderen Familien teilen, die vielleicht nicht so gut versorgt sind wie wir!“, so die Kinder, während alle fleißig den Schrank befüllen.

Doch wie kamen die Kommunionkinder auf Foodsharing? Die Katechesengruppen für die Kommunion 2021 können sich aktuell nicht treffen. Deshalb sollten sich die Kinder überlegen, wie sie etwas gemeinsam machen können. Eine Mutter hatte von Foodsharing in Saarburg gelesen. So haben sich die Kinder und deren Familien damit beschäftigt, dass es viele Menschen gibt, die nicht so gut versorgt sind und es gut wäre, sie zu unterstützen.

Außerdem wurde in den Familien darüber gesprochen, dass Lebensmittel möglichst nicht weggeworfen werden sollen, sondern mit anderen geteilt werden können, wenn man sie selber nicht verbrauchen kann. Die Gruppe hat mit Foodsharing Kontakt aufgenommen und angeboten den Schrank einmal zu füllen.

Birgit Bosch, Botschafterin für die Organisation Foodsharing, bedankt sich bei den acht Kommunionkindern für ihre Mithilfe. Mit den geretteten Lebensmitteln leisten sie einen Beitrag dazu weniger Nahrungsmittel zu verschwenden und gleichzeitig einen Abnehmer glücklich zu machen.

Es waren dabei: Charlotte und Sebastian Ketter, Elian Mimler, Mara Henter, Ben Bialas, Finn Brenner, Jakob Botzet und Lukas Satoris.