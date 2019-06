Kommunalpolitik : Neuer Ortsbürgermeister in Reinsfeld vereidigt - Erste kritische Töne im neuen Rat

Meinung

Die Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten steht dieser Tage in vielen neu gewählten Kommunalparlamenten an. Sobald deren Verteilung die Kräfteverhältnisse der Parteien im Rat nicht widerspiegelt, ist Kritik der leer ausgehenden Fraktionen programmiert. Dabei sollte klar sein: Nirgends steht geschrieben, dass die Posten der Beigeordneten nach der Stärke ihrer Fraktionen verteilt werden. Stattdessen gilt wie sonst auch in der Politik: Es werden im Vorfeld Mehrheiten gesucht, um die gewünschte Konstellation durchzusetzen. Das ist rechtlich in Ordnung, moralisch hin und wieder fraglich. Zum Beispiel, wenn klare Absprachen gebrochen werden. Das war in Reinsfeld zwar nicht der Fall. Den Beteiligten sollte aber dennoch klar sein, welches Signal sie mit ihrem Vorgehen an die OWL aussenden. Für die künftige Zusammenarbeit im Rat kann so etwas durchaus belastend sein.

Christa Weber

