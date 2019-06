Stadt- und Verbandsgemeinderat Konz : Neue Beigeordnete für Stadt und Umland

Meinung

Die Stadt Konz hat einen SPD-Beigeordneten. Das hätte sich vor ein paar Jahren niemand gedacht in der bürgerlich dominierten Konzer Politik. Zwar wollte die FDP schon 2014 freiwillig verzichten, aber der SPD war der Posten des dritten Beigeordneten nicht gut genug. „Lieber kein Posten als diesen “, war da die Devise. Fünf Jahre später haben sich die Genossen mit diesem Ehrenamt angefreundet. Damit hält die Stadt vorbildlich den Proporz der größten Fraktionen ein: CDU, FWG und SPD sind in den drei Ehrenämtern repräsentiert. Ob das auf eine harmonische, sachorientierte hinweist?

Anders sieht es im Verbandsgemeinderat aus. Dort hat die bürgerliche Mehrheit aus CDU, FWG und FDP gleich gezeigt, wer die Hosen an hat. Obwohl die SPD mehr Sitze im Rat hat als die FWG, wurde eine Vertreterin der Freien Wähler ins Beigeordnetenamt gewählt. Demokratisch ist das legitim. Schließlich geht es immer darum, Mehrheiten zu organisieren. Wer das nicht schafft, zieht den Kürzeren.

