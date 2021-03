Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Bäume fallen für ein neues Wohnviertel in ehemaliger Saarburger Kaserne

In der vergangenen Woche wurden diese Bäume auf dem Saarburger Kasernengelände gefällt. Im Hintergrund ist das Küchenhaus zu sehen. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Der Projektentwickler BPD bereitet das Gelände der einstigen Kaserne de Lattre in Saarburg für den Bau der ersten von 350 Wohneinheiten vor. Etliche großteils kranke Bäume wurden deshalb gefällt. Wo jetzt die Fledermäuse Unterschlupf finden und was in Sachen Erschließung und Vermarktung geplant ist.