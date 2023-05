Polizei fehlt heiße Spur Nach Überfall auf Seniorin in Konz werden weitere Zeugen gesucht

Knapp eine Woche, nachdem eine 80-Jährige in Konz in ihrem eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt wurde, fahndet die Polizei weiter nach den Tätern. Laut Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier sind zwar Hinweise eingegangen, aber die heiße Spur zu den Tätern blieb bisher aus. Deshalb werden weitere Zeugen gesucht, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. und 26. Mai, zwischen 22 und 3.25 Uhr etwas beobachtet haben. In diesem Zeitraum sollen zwei Männer über die Rückseite in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Reuter-Straße in Konz eingedrungen sein. Die 80-Jährige sei durch die Geräusche aufgewacht. Die Männer hätten sie gefesselt und das Haus nach Beute durchsucht. Danach sollen die Täter das Haus über die Eingangstür verlassen haben. Die Frau konnte sich selbst befreien und die Polizei rufen.