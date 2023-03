Vorfall in Konz Angeklagter mit Wahnvorstellungen: Hat er absichtlich einen Radler umgefahren?

„Ich habe das Opfer nur fliegen gesehen“, berichtet der 47-jährige Zeuge am Dienstag vor Gericht. Er fuhr am 13. Juni 2022 zusammen mit seinem Kollegen auf dem Fahrrad die Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet in Konz-Könen entlang. „Zwischen uns waren etwa zwei Meter Abstand.“ Plötzlich rammte ein weißer VW „T-Roc“ den links fahrenden Radler. Der 29-Jährige wurde 20 Meter weit mitgeschleift, bis er auf die Rudolf-Diesel-Straße knallte. Dort blieb er laut Zeugenaussagen schwer verletzt auf dem Bauch liegen. „Das Auto ist einfach weitergefahren“, sagt der Zeuge empört. Der Fahrer blieb erst auf einem 500 Meter weit entfernten Parkplatz stehen.