Verkehr : Warum der Konzer Turbokreisel noch einmal gesperrt werden muss

Konz Weil eine Schilderbrücke installiert wird, wird die B51/B419 am Konzer Turbokreisel noch einmal kurzzeitig gesperrt. Was auf die Autofahrer zukommt.

Der Turbokreisel an der B51 bei Konz ist längst fertig. Die Autofahrer haben sich an das drei Millionen Euro teure Bauwerk gewöhnt, das den Verkehr an dem Knotenpunkt zwischen B51 und B419 beschleunigen soll. Was noch fehlt, sind allerdings Verkehrszeichen für die Fahrbahnen aus Richtung Obermosel. Diese werden laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstag, 8. Februar, installiert.