Sport : Konz schafft Plätze für Beachvolleyball

Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Konz Auf die Wiese neben der Turnhalle an der Grundschule St. Nikolaus in Konz kommen zwei Beachvolleyball-Felder. Die Turngemeinde (TG) Konz, deren Volleyballabteilung in der Halle trainiert, darf die Plätze auf einer städtischen Wiese anlegen.

Das hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Konz in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Stadt Konz unterstützt das laut Vereinsangaben etwa 50 000 Euro teure Vorhaben mit einem zehnprozentigen Zuschuss. Zudem darf der Verein die Fläche unentgeltlich nutzen. Im Gegenzug dürfen alle Konzer die Felder mitbenutzen. Iris Molter-Abel (CDU), die in der TG-Geschäftsstelle tätig und Mitgliedes HfA ist, sagt: „Natürlich muss das offen bleiben, wenn öffentliches Geld reinfließt. Die Volleyballer dürfen in Trainingszeiten auf die Felder, ansonsten sind sie offen.“ Weitere Zuschüsse erwartet die TG vom Landessportbund, von der Verbandsgemeinde Konz und der Sparkassenstiftung.