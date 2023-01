Kosten für Trauernde : Wieder höhere Gebühren in und um Konz: Jetzt werden auch Bestattungen teurer

Info

Die aktuellen Friedhofsgebühren in Saarburg sind im März 2022 beschlossen worden. Dort sind derzeit für ein Einzelgrab 750 Euro an Gebühren fällig sind. Hinzu kommen 900 Euro für den Grabaushub für einen erwachsenen Verstorbenen. Insgesamt sind das 1650 Euro. Zum Vergleich: In Konz kostet das Grab zurzeit 1820 Euro samt Aushub. Sollte die neue Satzung in Kraft treten, wären es 2250 Euro an Gebühren. Zusätzlich kann in Saarburg die Grabpflege für 25 Jahre für 2500 Euro erworben werden.

Ein Grab mit zwei Stellen für Urnen kostet in Saarburg 700 Euro, der Aushub bei einer Urnenbeisetzung 180 Euro. Das macht 880 Euro. In Konz kostet das Urnengrab mit zwei Stellen zurzeit 990 Euro. Künftig wären es 1220 Euro.