Wo bauen? Konz braucht einen neuen Kindergarten für das Stadtzentrum

In Konz gibt es zehn Kindertagestätten mit insgesamt knapp 900 Betreuungsplätzen. Der größte Kindergarten ist St. Helena im Wohngebiet Roscheid, wo laut Angaben auf der Internetseite der Stadt 136 Kinder unterkommen. In drei Einrichtungen in Karthaus gibt es insgesamt 280 Plätze. Im Konzer Zentrum, zu dem neben dem Bereich rund ums Rathaus die Wohnviertel Alt Konz, Berendsborn und Canet zuzurechnen sind, sind im Haus für Kinder und der Kita St. Nikolaus 192 Betreuungsplätze vorhanden.