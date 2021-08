Großbaustelle : B 51-Sperrung am Möbel-Martin-Kreisel in Konz - Verkehrsprobleme bisher überschaubar

B 51-Sperrung am Möbel-Martin-Kreisel in Konz - Verkehrsprobleme bisher überschaubar

In der Granstraße war gegen 8 Uhr am Montagmorgen recht viel los. Doch größere Verkehrsbehinderungen blieben aus. Foto: TV/Marion Maier

Konz Die Bundesstraße 51 rund um den Möbel-Martin-Kreisel ist nicht befahrbar. Wie die Sperrung den Verkehr am Montagmorgen beeinträchtigt hat:

Stellenweise war am Montagmorgen in Konz etwas mehr los, beispielsweise in der Granstraße und auf der Konzerbrück. Doch insgesamt lief der Verkehr problemlos, wie auch die Konzer Polizei bestätigt.