Dolce Vita direkt in Konz : Die beste Pizza des Landes kommt aus Konz: Was ist das Erfolgsrezept von Da Paolino?

Anke und Carlo Licata präsentieren die beste Pizza des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Foto: DT

Konz Das Ristorante Da Paolino in Konz ist bei einem Voting des Magazins Falstaff als beste Pizzeria in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Was ist das Erfolgsgeheimnis?