Sport : Blinden-Tennis: So treibt die Vizemeisterin ihren Lieblingssport

Daniela Caruso zeigt stolz ihren Pokal: Als "Neuling" im Blindentennis gewann sie schon nach kurzer Trainingszeit die Vizemeisterschaft bei den Deutschen Meisterschaften im Blindentennis in ihrer Kategorie. Foto: Boie Jürgen

Konz Einmal im Monat fährt Daniela Caruso von Konz nach Köln. Denn nur dort kann sie ihrem Sport nachgehen: Blindentennis. Wie das geht, und warum sie für ihren Sport auch sieben Stunden pendelt.

Eine so schnelle und dynamische Sportart wie Tennis zu spielen, ist an sich schon eine Herausforderung. Aber wie geht das, einen rund 10 cm großen Schaumstoffball, den man kaum sieht, mit einem Schläger zu treffen? Und dann den Ball auch noch in die Richtung zu befördern, in der das Spielfeld der Gegnerin liegt? Eine enorme Herausforderung an Konzentration, Koordination und Willen.

Tennis für Sehbehinderte funktioniert im Großen und Ganzen wie der gewöhnliche Tennissport auch: Man steht sich auf verschiedenen Seiten eines Platzes gegenüber und spielt den Ball über ein Netz in das durch Linien begrenzte Feld des Gegners.

Daniela Caruso ist nicht von Geburt an blind. Ihre Sehfähigkeit hat sich aufgrund eines Gen-Defekts stetig verschlechtert. Heute erkennt sie noch teilweise Farben und Umrisse. Sie kann problemlos hell und dunkel unterscheiden. Aber ihr Gesichtsfeld ist stark eingeschränkt. Von daher „sieht“ sie beispielsweise das Spielfeld ihrer Tennispartnerin auf der anderen Seite des Netzes so gut wie gar nicht. Sie muss eher erahnen, wohin sie den Ball schlägt.

So geht Blindentennis

Das Spielfeld beim Blindentennis ist etwas kleiner als beim regulären Tennissport, und das Netz hängt etwas tiefer. Der Platz ist leicht verkürzt und etwas schmaler. Damit gehen Bälle zwar leichter ins „Aus“, aber die Spielerin hat ein nicht so großes Gebiet, das sie beherrschen muss, um einen Ball zurückzuschlagen. Je nach Stärke der Sehbeeinträchtigung schwanken die Platzgrößen zwischen 12,80 m x 6,10 m bei einer Netzhöhe von 83 cm für sogenannte „Vollblinde“ (Stufe B1) und 18,28 m x 8,23 m und einer Netzhöhe vom 90 cm für Blinde der Stufen B2 (wenig Sehrest) und B3 (etwas mehr Sehrest). Die jeweilige Sehbehinderung wird ärztlich festgestellt, und es treten nur Spieler in der gleichen Kategorie gegeneinander an. Die Begrenzungslinien des Platzes werden aufgeklebt. Unter dem Klebeband befindet sich eine fühlbare Schnur, die der Spielerin die Orientierung auf dem Platz erleichtert. So weiß sie genau, so sich die Grundlinie befindet.

Der Ball beim Blindentennis ist etwas größer (Durchmesser ca. 10 cm, statt ca. 8,6 cm) und aus Schaumstoff statt aus Filz. Der Schaumstoffball springt etwas stärker als die traditionelle Filzkugel. Der größte Unterschied zwischen den Bällen ist aber, dass der Ball beim Blindentennis Geräusche macht. Metallstifte im Innern lassen den Ball „klingeln“, was der Spielerin die Möglichkeit gibt, die Position des Balls aufgrund des akustischen Signals besser zu bestimmen.

Der Ball, der auch etwas langsamer fliegt als der normale Tennisball, darf in Daniela Carusos Kategorie B3 zweimal aufkommen, bevor er zurückgeschlagen werden muss. Das erleichtert das „Finden“ des Balles. Der Schläger, den Daniela Caruso benutzt, ist ein handelsüblicher Kinderschläger. Diese Schläger haben eine etwas vergrößerte Schlagfläche und einen kürzeren Stiel und bieten so einen erleichterten Kontakt mit dem Ball.

Die Ballwechsel sind im Blindentennis eher kurz. Bevor das Spiel beginnt, muss der Aufschläger fragen: „Ready?“ Bestätigt die Rückschlagende die Frage nach der Spielbereitschaft mit einem „Yes!“, ruft der Aufschläger „Play“ und schlägt den Ball ins Spielfeld der Gegnerin. Nur durch viel Training und viel Ballgefühl ist es möglich, den Ball so zielgenau über das Feld zu schlagen, dass er auch im Aufschlagfeld aufkommt. Gezählt wird ähnlich wie beim Tennis, jedoch sind die Spiele verkürzt. Man fängt gleich bei 30 an, erklärt Daniela Caruso. Steht es am Ende eines Satzes 6:6, entscheidet der nächste Punkt über den Satzgewinn.

So kam Daniela Caruso zum Blindentennis

Daniela Caruso spielt in der Kategorie B3. Aufgrund der nachlassenden Sehkraft konnte sie zunächst nicht mehr Auto fahren, dann musste sie ihre Arbeit als Krankenschwester aufgeben. Heute ist sie Berufsunfähigkeits-Rentnerin. „Ich finde trotz aller Bemühungen keine Arbeit mehr, die ich noch ausfüllen kann“, berichtet die temperamentvolle und sportliche Frau frustriert.

Daniela Caruso hat sich sehr zurückgezogen, nachdem sie vor rund 25 Jahren ihre niederschmetternde Diagnose erhielt und wenige Jahre später ihre Arbeit aufgeben musste. Der Computer, auf dem sie die Schriftgröße einstellen kann, ist ihr wichtigstes Informationsmittel geworden. Und so stieß sie fast schon zufällig auf eine Seite der Gold-Kraemer-Stiftung. Diese Stiftung setzt sich ein für die Belange behinderter Menschen und betreibt Wohnprojekte, unterstützt aber auch Sport wie zum Beispiel das Blindentennis, das Daniela Caruso für sich entdeckt hat. Köln wurde als Standort für ein Trainingszentrum für Blindentennis von der Gold-Kraemer-Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband ausgesucht.

Daniela Caruso hat zwar erst vor einem knappen Jahr mit dem Tennis-Training angefangen, aber die sportliche Frau ist flink unterwegs, wie sie auf einem Video ihres Trainers zeigen kann. Ihr Reaktionsvermögen ist schnell, und ihre „Ballortung“ funktioniert trotz der starken Sehbehinderung durch die Klingelgeräusche des Balles erstaunlich gut. Schon nach wenigen Trainingseinheiten empfahl ihr der Kölner Trainer die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Blindentennis im westfälischen Löhne vom 2. bis 4. Dezember 2022.

Zweiter Platz bei der Deutschen Meisterschaft im Blindentennis für Daniela Caruso

Daniela Caruso hat es in Löhne bis ins Finale geschafft! Dort verliert sie dann trotz größtmöglicher Gegenwehr gegen Charlotte Schwagmeier. „Lotti ist eine Klasse für sich“, sagt Daniela Caruso respektvoll. Gegen eine solche Gegnerin habe sie keine Chance. Obwohl es immerhin gelang, längere Ballwechsel zu erkämpfen. Doch die hochmotivierte ehemalige Krankenschwester ist ehrgeizig: „Ich werde weiter so viel wie möglich trainieren. Schade, dass es hier in der Region keine Trainingsmöglichkeiten gibt.“

An Tagen, an denen sie nicht bei ihrem Freund in Köln übernachten kann, fährt Daniela Caruso am gleichen Tag wieder zurück. Sieben Stunden unterwegs für eine Stunde Training – dieses Engagement sucht seinesgleichen.