Neue Wohngemeinschaft Erste geflüchtete Jugendliche leben jetzt in Konz in einer Ex-Apotheke

Konz · Ein zuletzt länger leer stehendes Gebäude in der Bahnhofstraße in Konz bekommt eine neue Bestimmung. Was die Johanniter in der ehemaligen Sternapotheke vorhaben, warum es nun schneller als erwartet vorangeht und welche Unterstützung noch gebraucht wird.

29.11.2023 , 06:26 Uhr

In der Bahnhofstraße 32 war früher die Sternapotheke zu finden. Ab Dezember leben dort zwölf unbegleitete minderjährige Geflüchtete in einer betreuten Wohngemeinschaft der Johanniter. Foto: TV/Christian Kremer

Ende November 2019. Die Sternapotheke in Konz schließt. Für immer. Die Konkurrenz durch den Online-Handel, der Fachkräftemangel und die aus Sicht der Betreiber unzulänglichen politischen Rahmenbedingungen führen zu der Entscheidung. Das Gebäude steht seitdem leer. Doch seit ein paar Monaten tut sich wieder etwas in der Bahnhofstraße 32. Es wird saniert und umgebaut. Auf einem Schild an der Tür ist seit Kurzem zu lesen, dass die Johanniter dahinterstecken. Und vielleicht hat der ein oder andere schon beobachtet, dass nun wieder Leben im Haus ist. Aber was geht dort vor?