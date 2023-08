Sperrung in Konz Geschäfte in Grana- und Schillerstraße kämpfen mit Problemen

Es sind knapp 30 Grad in der Konzer Innenstadt. Und das bereits um 12 Uhr Mittags. Bei einer solchen Hitze ist ein Eis perfekt, oder? In der Granastraße sieht das fast niemand so. Denn das Eiscafé Dolomiti ist menschenleer. So leer, dass Eigentümer Ilario Rongioletti vor seiner Eisdiele in der Granastraße stehen und die Sonne genießen kann. Dabei würde er viel lieber Kunden bedienen. Der Grund, weshalb das derzeit nur begrenzt möglich ist: die Baustelle am Knotenpunkt Granastraße/Schillerstraße. Durch die Sperrung sind das Eiscafé und andere Läden mit dem Auto nicht mehr erreichbar.