Plötzlich dicht Aus für Frauenarzt in Konz: Was jetzt mit den Patientenakten passiert

In der einen Woche schließt ein Geschäft in der Innenstadt, in der nächsten der Bäcker nebenan. Und dann verabschiedet sich auch noch das Lieblingsrestaurant. Schließungen gehören immer mehr zur Normalität – das betrifft auch die Arztpraxen in der Region. Eine davon ist die Frauenarztpraxis von Jürgen Weiland in Konz. Er hat Ende Juni dieses Jahres seine Gynäkologie aufgegeben und ist in Rente gegangen. Einen Nachfolger gibt es nicht. Es ist eine Entwicklung, von der ein Teil seiner Patienten im Voraus wussten, aber von der andere aus heiterem Himmel erfahren mussten – als die Praxis längst geschlossen war.