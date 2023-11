Ansteckende Krankheit Grundschulkind in Konz an Tuberkulose erkrankt – welche Folgen das hat

Tuberkulose wird durch Bakterien ausgelöst. Die Erreger befallen überwiegend die Lunge und können als eines der ersten Zeichen unter anderem Husten auslösen, können aber auch fast jedes andere Organ betreffen und in seltenen Fällen zu schweren Erkrankungen führen. Nur ein geringer Anteil der latent Infizierten erkrankt jedoch. In Deutschland ging die Zahl der Tuberkulose-Fälle in den letzten Jahrzehnten stetig zurück. Der Grund dafür sind verbesserte Lebensumstände sowie eine wirksame Therapie der Krankheit.