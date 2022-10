Umfrage : Konz hat die beliebteste Pizzeria im Land – viele Top-Platzierungen aus der Region Trier

So sieht eine Pizza aus dem Da Paolini in Konz aus. Foto: TV/Christian Moeris

Welche Pizzeria ist die beliebteste in jedem deutschen Bundesland? Diese Frage hat das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff mit einer Umfrage geklärt. Rund um Trier ist die Pizza offenbar besonders gut.

Wo essen Sie am liebsten ihre Pizza? Das Magazin Falstaff hat seine Community abstimmen lassen und nun die Ergebnisse veröffentlicht. In Rheinland-Pfalz gibt es einen klaren Sieger aus der Stadt Konz. Das „Da Paolino“ wurde von den Freunden der italienischen Küche auf den ersten Platz befördert.

Die beste Pizzeria in Rheinland-Pfalz – das Ranking

Wie funktionierte die Abstimmung für die Lieblingspizzeria?

Im ersten Schritt hatte Falstaff dazu aufgerufen, der Redaktion die eigene Lieblingspizzeria zu nennen. Anschließend wurden die am häufigsten genannten Restaurants ausgewählt und in die finale Abstimmung geschickt. Aus keinem Bundesland waren am Ende so viele Pizzerien dabei wie aus Rheinland-Pfalz. Die gute Pizza in Konz scheint also keine Ausnahme zu sein.