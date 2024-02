Neue Unterkunft Es ziehen doch wieder Geflüchtete in ein Konzer Hotel

Das Hotel Alt Conz war einst eine der Top-Adressen für Urlauber in der Stadt Konz. Viele Menschen aus der Stadt haben dort ihre Hochzeiten, Geburtstage oder Kommunionen gefeiert. Doch damit ist schon lange Schluss. Die ehemalige Eigentümerfamilie hat den Hotelbetrieb im November 2015 aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. In der Folge lebten dort bis 2020 Geflüchtete. Und das soll auch in den kommenden Jahren wieder so sein. Trotzdem will der aktuelle Eigentümer das Projekt weiterverfolgen, auf dem Gelände mehrere Häuser mit insgesamt 32 Sozialwohnungen zu errichten.