Nächtliche Suche im Wasser Ist ein Mensch von der Eisenbahnbrücke in Konz gesprungen? Das sagt die Polizei zu dem Großeinsatz

Polizei-Pressesprecher Uwe Konz bestätigt die Angaben der Feuerwehr. Der Einsatz sei am Donnerstag fortgesetzt worden. Am Nachmittag meldet er, dass der Einsatz beendet sei. „Eine Person konnte nicht gefunden werden“, sagt Konz. Der Einsatz sei wegen eines Zeugenhinweises erforderlich gewesen. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass ein Mensch in die Mosel gestürzt sei. Aber: „Die bisherigen Ermittlungen geben keinen Anhaltspunkt darauf, dass es tatsächlich eine Person war und nicht eventuell ein wie auch immer gearteter Gegenstand, der im Wasser aufschlug.“ Eine Vermisstenmeldung, die mit einem möglichen Sprung in die Mosel in Verbindung stehen könnte, gebe es nicht. Aufgrund dieser Unklarheiten werde die Wasserschutzpolizei den Einsatzort aber weiter im Blick behalten. Am Mittwochabend waren laut dem Bericht der Konzer Feuerwehr freiwillige Wehrleute aus Konz, Wasserliesch und Schillingen sowie die Berufsfeuerwehr Trier. Auch eine Taucherstaffel, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie Polizei und Bundespolizei waren vor Ort.