Heizkosten von 2500 Euro pro Jahr sind die Messlatte Kommt die Wärme für Berendsborn demnächst aus der Kläranlage?

Es gibt vier Möglichkeiten für die Verbandsgemeindewerke Konz, Heizwärme im Bereich der Kläranlage an der Saarmündung zu produzieren. Das sind: Die Wärme aus dem Abwasser nutzen, dann das Verbrennen des in der Kläranlage entstehenden Klärgases, zum dritten die Prozesswärme ableiten, und viertens, Wärme aus dem Wasser der nahegelegenen Saar per Wärmetauscher gewinnen.