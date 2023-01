Justiz : Mann aus Konz schildert in Chat Missbrauch seiner Nichte und steht jetzt vor Gericht

Die Strafen für den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischen Materials sind seit dem 1. Juli 2021 verschärft worden. Paragraf 184b im Strafgesetzbuch sieht seitdem mindestens eine einjährige Freiheitsstrafe vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Konz/Trier Das Schöffengericht am Amtsgericht in Trier verhandelt am Montag zwei Fälle, in denen es um den Besitz und die Verbreitung von kinderpornografischen Bildern und Videos geht. In einem Fall hat ein Mann einen angeblich sicheren Messenger genutzt.

Der Instant Messenger Threema wirbt damit, dass er besonders sicher sei. „Auf Wunsch lässt sich Threema völlig anonym, ohne Preisgabe der eigenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nutzen. Weiter ist Threema von vornherein auf Datenvermeidung ausgelegt, weshalb nur so wenige Metadaten wie zwingend nötig anfallen“, heißt es auf der Internetseite des Schweizer Unternehmens. Einem Mann aus Konz hat das Nutzen des Nachrichtendienstes jedoch nicht geholfen. Eine US-Organisation meldete dessen illegale Inhalte in dem sicheren Nachrichtendienst an die deutschen Behörden weiter. Deshalb muss sich der Mann am Montag, 16. Januar, vor dem Schöffengericht in Trier verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft hat der zum Tatzeitpunkt 35- beziehungsweise 37-Jährige den Nachrichtendienst genutzt, um kinderpornografische Schriften mit einem unbekannten Dritten zu teilen. Der Mann soll seinem Gesprächspartner im Threema-Chat unter anderem geschildert haben, wie er seine minderjährige Nichte missbraucht habe. Im weiteren Chatverlauf sollen sich der Angeklagte und der unbekannte Dritte jeweils vier kinderpornografische Bilder übersandt haben. Zudem soll er im Juli 2021 zehn kinderpornografische Bilder, ein Video sowie sechs jugendpornografische Bilder und ein Video besessen haben.

Hinweis auf Fall von Kinderpornografie in Konz kam von US-Organisation

Dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden den einschlägig vorbestraften Mann ertappt haben, ist der US-Organisation National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) zu verdanken. Die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation bearbeitet Fälle von ausgebeuteten und vermissten Kindern. Zudem leitet sie Verdachtsfälle von Kinderpornografie – zum Beispiel in Nachrichtendiensten oder Social Media – jeweils an die zuständigen nationalen Strafverfolgungsbehörden weiter. So erfährt auch das Bundeskriminalamt von solchen Fällen. Diese leitet es dann an die zuständigen Polizeistellen weiter.

Für das Schöffengericht bleibt dieses Verfahren am Montag nicht das einzige, das Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften zum Gegenstand hat. Um 13.30 muss sich ein zum Tatzeitpunkt 34-Jähriger aus Trier verantworten, weil er im Oktober 2021 insgesamt 44 kinderpornografische Bilder und 67 Videos auf verschiedenen Datenträgern in seiner Wohnung aufbewahrt haben soll.