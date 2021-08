Stadtentwicklung : Fahrräder abstellen am Bahnhof: Kontroverse Meinungen zu Plänen in Konz

Foto: Jürgen Boie

Konz Konz investiert in die Infrastruktur für Radfahrer. Es gibt aber keine Einigkeit darüber, was dafür notwendig ist. Das zeigen die Pläne für neue Abstellplätze am Bahnhof.