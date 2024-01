Leben auf der Straße in Konz Ein Obdachloser und sein Hund: Warum Luna für Ingo so wichtig ist

Ingolf Blum sitzt etwas abseits am Rand des Saar-Mosel-Platzes in Konz auf seinem Rucksack. Dort fühlt er sich wohl. Außerdem kann er mit seinem Smartphone auf ein öffentliches WLAN-Netz zugreifen. Neben dem 55-Jährigen, den in Konz fast jeder kennt, stehen drei Plastikboxen auf einer Sackkarre. Eine ist gefüllt mit Lebensmitteln, eine mit „Elektrokram“, etwa dem Ladegerät fürs Handy. In der dritten Box lagert Ingo, wie ihn alle, die ihn grüßen, nennen, Hundefutter und -zubehör.