Kriminalität : In Lebensgefahr: Opfer nach Messerattacke in Konz noch im Krankenhaus

Der Streifenwagen am Tatort: An dieser Bushaltestelle ist am Donnerstagmorgen ein 23-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Dieter Soltau

Konz Der 23-Jährige, den ein 16-Jähriger am Donnerstag am Schulzentrum in Konz mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, ist laut Polizei noch in der Klinik. Was zu dem Fall bekannt ist.