Konz Die Fahrer zweier Autos wollten gleichzeitig rückwärts ausparken, dabei hat es offenbar gekracht.

Konz (red) Passiert ist der Unfall am Dienstag, 25. Juni, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Konz, An der Lichtsmühle. Beteiligt waren ein schwarzes Auto der Marke Toyota und eine Mercedes-Limousine.