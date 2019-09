Umweltaktion : Konzer pflanzen Bäume am Einheitstag

Info

Einheitsbuddeln: Die Konzer Grünen haben im August beantragt, dass die Stadt am Tag der Deutschen Einheit Bäume pflanzen und dies zur Tradition machen möge, um so einen Beitrag zur Aufforstung zu leisten. Bäume binden CO 2 . Deshalb könne die Stadt so einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten, heißt es in dem Antrag.

Die ursprüngliche Idee des Einheitsbuddelns kommt vom Land Schleswig-Holstein, das dieses Jahr den Einheitsfeiertag ausrichtet. Ziel sei es, dass jeder Deutsche am Tag der Deutschen Einheit einen Baum pflanze, hieß es bei der Vorstellung der Aktion. Sie fand viele Nachahmer wie die Stadt Trier. Dort pflanzt Oberbürgermeister Wolfram Leibe gemeinsam mit dem Amt StadtGrün (früher Grünflächenamt) am Donnerstag, 3. Oktober, einen großen Baum am Mattheiser Weiher. Gemeinsam mit den Stadtwerken verschenkt Leibe zudem 50 Obstbäume an die Bürger. Infos: https://einheitsbuddeln.de/

Baumbestand: In der Stadt Konz gibt es an Straßen, Grünanlagen, Friedhöfen, Spielplätzen, Kitas oder Schulen etwa 6500 einzelne Bäume aller Größen. Laut Verwaltungssprecher Michael Naunheim wird zurzeit das Baumkataster neu erarbeitet. Ungeachtet dessen gibt es unzählige Bäume auf den 158 000 Quadratmetern Pflanzfläche in städtischer Hand. Gemeint sind zusammenhängende Grünflachen in städtischer Hand – zum Beispiel den Grünstreifen am Saarufer zwischen Saar und Baugebiet Pferdsgarten oder Ausgleichsflächen der erschlossenen Baugebiete.