Gesundheit : Impfbus in Kreis Trier-Saarburg: Was heute los war und wo er morgen Station macht

Impfbus in Kreis Trier-Saarburg: Was heute los war und wo er morgen Station macht

Der Impfbus des Landes in Saarburg. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg Mehr als 150 Menschen haben am Donnerstagvormittag im Impfbus des Landes vor dem Rewe-Markt in Saarburg eine Spritze erhalten. Ab 14 Uhr geht es vor dem Wasgau weiter.

Den ganzen Donnerstagvormittag lang stand eine mehr oder minder lange Schlange vor dem Impfbus, der an diesem Tag in Saarburg vor dem Rewe-Markt Halt gemacht hat. Die Menschen nahmen die Möglichkeit wahr, sich ohne jegliche Anmeldung vor Ort gegen das Coronavirus impfen zulassen. In der Schlange waren alle Altersgruppen vertreten, auch Familien mit Jugendlichen, die älter als zwölf Jahre waren. Denn auch diese können sich mit dem Einverständnis der Eltern nun impfen lassen.