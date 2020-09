Unter dem Motto „Heimat shoppen“ laden die Hermeskeiler Gewerbetreibenden für das kommende Wochenende in die Fußgängerzone ein. Auch in Saarburg gibt es ein ähnliches Angebot, um die lokalen Händler zu unterstützen. In Konz haben die Läden auch am Sonntag geöffnet, und es gibt einen Herbstmarkt. Foto: Hochwald Gewerbe Verband