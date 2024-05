Podiumsdiskussion TV-Foren in Konz und Saarburg: Was die Stadtbürgermeister-Kandidaten vorhaben

Das Saarburger TV-Forum zur Stadtratswahl geht dann am Folgetag, Dienstag, 4. Juni, in der Stadthalle der Saarstadt über die Bühne. Beginn in Saarburg ist um 19 Uhr. In Saarburg treten bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, ebenfalls zwei Kandidaten an: der Erste Beigeordnete der Stadt, Holger Härtel, nominiert von der CDU, und der unabhängige Bewerber Andreas Reymann. Er wird von der SPD unterstützt.