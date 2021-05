Anliegerbeiträge : Konz stellt die Finanzierung neuer Straßen um

Das erste Projekt, das nach dem neuen System finanziert werden soll: die Ortsdurchfaht in Kommlingen. Anlieger müssen für Bürgersteige und Beleuchtung zahlen. Foto: Herbert Thormeyer

Konz Der Weg ist frei zum System wiederkehrender Beiträge für Sanierungsprojekte in der Saar-Mosel-Stadt. Die Konzer Bürger müssen bald viele kleine Beträge zahlen statt einer großen Summe. Noch ist jedoch vieles zu klären.

16 000 Euro auf einen Schlag. Das ist der Betrag, den Thomas Peifer als Anlieger der Bahnhofstraße in Konz für sein Einfamilienhaus und sein Bestattungsgeschäft zahlen musste. Obwohl Peifer mit dem Ergebnis der Straßensanierung – Zitat: „Neu ist nicht immer besser“ – nicht unbedingt zufrieden ist, musste er den Beitrag zähneknirschend aufbringen. „Ich konnte das, andere nicht“, sagt er mit Blick auf das zurückliegende Projekt in der Bahnhofsstraße. Sein Fazit: „Jedes Jahr zu bezahlen, wäre einfacher gewesen.“

Sollte die Bahnhofstraße in ferner Zukunft erneut saniert werden, müssen die Anlieger keine hohen Einmalzahlungen mehr leisten. Der Grund: Der Haupt- und Finanzausschuss (HfA) der Stadt Konz hat mit einem Grundsatzbeschluss für eine Mustersatzung die Umstellung des Systems zu wiederkehrenden Beiträgen eingeleitet.



Das System Grundsätzlich ist nun klar, dass die Stadt Konz das System schnellstmöglich umstellt. Einmalige Straßenbaubeiträge soll es künftig nicht mehr geben. Stattdessen werden wiederkehrende Beiträge eingezogen. Das heißt: Die Stadt rechnet zusammen, welche Kosten für Sanierungsprojekte innerhalb einer Abrechnungseinheit innerhalb eines Jahres entstehen, und legt fest, wie viel davon auf die Anlieger und wie viel auf die öffentliche Hand entfallen. Dann erstellt die Verwaltung die Gebührenbescheide für die veranlagungspflichtigen Bewohner. Das sind in der Regel diejenigen, die dort Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung haben und in den vergangenen Jahren noch keine Einmalzahlungen geleistet haben. Ausgenommen sind laut der Mustersatzung diejenigen, die innerhalb der vergangenen 20 Jahre eine Komplettsanierung ihrer Straße, innerhalb von 15 Jahren eine Fahrbahnerneuerung, innerhalb von zehn Jahren einen neuen Gehweg oder innerhalb von fünf Jahren für neue Beleuchtung oder andere Teilanlagen Anwohnerbeiträge geleistet haben. Bürgermeister Joachim Weber betont im Gespräch mit dem TV: „Wiederkehrend heißt nicht: Jedes Jahr wird gezahlt. Der Beitrag wird nur dann erhoben, wenn wirklich Geld für Straßenbau ausgegeben wird.“

Info Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz Der Landtag hat im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Städte und Gemeinden zur flächendeckende Einführung von wiederkehrenden Beiträgen zum Jahr 2024 verpflichtet. Als Orientierungsgröße für eine Abrechnungseinheit wird in diesem Kontext die Zahl von 3000 Einwohnern genannt. In einem Änderungsantrag zu dem Gesetz (Landtag Drucksache 17/11739) heißt es aber auch, dass ein räumlicher Zusammenhang im gesamten Gemeinde- oder Stadtgebiet vorliegen könne. Dabei seien die örtlichen Gegebenheiten – zum Beispiel die Art der Bebauung – und weniger die Einwohnerzahl maßgebend. Die Schlussfolgerung lautet: Es seien auch Abrechnungseinheiten vorstellbar, in denen 10 000 bis 20 000 Menschen leben.



Erster Stadtteil Der erste Stadtteil, auf den sich die neue Satzung auswirkt, ist Kommlingen. Dort werden zurzeit die Ortsdurchfahrt (K 136) und mehrere Stichstraßen saniert. Die Anlieger müssen sich an den Kosten für Bürgersteige und Straßenbeleuchtung beteiligen. Der Ortsbeirat hatte im März beschlossen, dass diese Kostenbeteiliigung nicht über Einmalzahlungen, sondern über wiederkehrende Beiträge erfolgen soll. Diese müssen nun - so macht es die Sitzungsvorlage klar – rückwirkend vom 1. Januar 2017 an erhoben werden. Wie hoch sie angesetzt werden, steht noch nicht fest. Laut Weber könnte der Stadtrat einen entsprechenden Beschluss im Juni vor der Sommerpause fällen. Als zweiter Stadtteil ist voraussichtlich Konz-Krettnach an der Reihe. Dort könnten die WKB laut Weber rückwirkend zum 1. Januar 2021 eingeführt werden, weil dieses Jahr der Umbau der Ortsdurchfahrt beginnen soll. Webers Mantra lautet: „In jedem Ort und in jedem Stadtteil ist die Situation sehr unterschiedlich.“ Trotzdem müssen dem Gesetz zufolge alle Abrechnungseinheiten und Stadtteile bis 2024 auf WKB umgestellt werden.

Offene Fragen Der Mustersatzung fehlen noch entscheidende Parameter. Noch sind beispielsweise die Abrechnungseinheiten in der Stadt Konz nicht festgesteckt. Während es in Stadtteilen Oberemmel, Niedermennig, Obermennig, Krettnach, Kommlingen, Könen, Hamm und Filzen klar ist, dass sie wohl jeweils zu einer Abrechnungseinheit gemacht werden, besteht in der Kernstadt noch Klärungsbedarf. Während zum Beispiel Roscheid ohne Problem zu einer Abrechnungseinheit gemacht werden kann, muss im Fall vom Berendsborn, Alt-Konz, Canet oder ­Karthaus noch über die Aufteilung entschieden werden. Die Kernstadt zu einer einzigen Abrechnungseinheit zu machen, wäre wohl theoretisch möglich (siehe Info), ist jedoch nicht zu erwarten. Weber sagt: „Die Kernstadt wird mehrere Abrechnungseinheiten bekommen.“ Landes-, Bundes- und Kreisstraßen sowie Bahngleise seien trennende Elemente. Der HfA-Beschluss besagt jedenfalls, dass die Verwaltung die Details bis zur nächsten Sitzung des Gremiums ausarbeiten soll, so dass der Konzer Stadtrat noch vor der Sommerpause einen entsprechenden Beschluss fällen könnte.

