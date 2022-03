Stadtentwicklung : Straßenbau in Konz: Breitere Gehwege und mehr Platz zum Parken

Konz Im „Alten Stadtkern“ in Konz hat ein großflächiger Straßenausbau begonnen. Was konkret verändert wird.

Was genau gemacht wird? In diesen Straßen werden die Verkehrsflächen neu geordnet: Autos sollen nicht mehr so nah an den Häusern vorbeifahren. Dazu werden die Gehwege verbreitert und sogenannte Anpassungsflächen eingerichtet, auf denen die Anwohner parken können, erklärt die Verbandsgemeindeverwaltung Konz. „Das wird die Parksituation im „alten Stadtkern“ wesentlich übersichtlicher machen“, sagt Tiefbauamtsleiter Kai Catrein.