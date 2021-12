Interview mit Karabo Morake : „In meinem Heimatland würde ich dafür gesteinigt werden“: Wie ein Konzer beim „Supertalent“ Homosexuelle in Afrika inspirieren möchte (Video)

Den ersten Stern hat er schon. Karabo Morake hat es nach den Castings bei „Das Supertalent 2021" ins Halbfinale geschafft. Dafür trainiert er hier in seiner eigenen Tanzschule in Konz. Foto: Nils Straßel

Exklusiv Konz/Köln/Kapstadt Karabo Morake ist vieles: Tänzer, Anwalt, Lehrer, Ehemann und Halbfinalist in der Talentshow „Das Supertalent“. Im Interview erzählt der gebürtige Südafrikaner wieso sein Live-Auftritt am Samstag einer der persönlichsten seines Lebens wird und was er zurücklassen musste, als es ihn der Liebe wegen an die Mosel verschlagen hat.

Mit einem breiten Lächeln kommt Karabo Morake durch die Tür: „Entschuldigen Sie die Verspätung, im Moment ist gerade alles etwas stressig.“ Verständlich: Nachdem er am Tag zuvor noch mit Tanzpartnerin Nora Isabelle Mergner den Deutschlandpokal im Lateintanz in Düsseldorf gewonnen hat, steckt er jetzt bis zum Hals in den Vorbereitungen für seinen Auftritt beim Supertalent-Halbfinale am 4. Dezember. Die Chance hat sich der studierte Anwalt mit einer erstklassigen Vorstellung beim Casting verdient, das im Oktober auf RTL ausgestrahlt wurde.

Wir treffen ihn in seiner Tanzschule „Born 2 Dance“ im Zentrum von Konz – die Stadt, in der der offen homosexuell lebende Morake mittlerweile seit vier Jahren mit seinem Ehemann Max zusammen wohnt. Er trägt Stirnband, ein buntes Glitzer-Jacket und bedrohlich stachelige Goldschuhe.

Karabo Morake der erfahrene Wettkampftänzer

Herr Morake Sie wirken sehr selbstbewusst. Sind Sie wegen Ihres Fernsehauftrittes am Samstag überhaupt aufgeregt?

MORAKE: Nein, eigentlich gar nicht (lacht). Wegen den ganzen Wettbewerben, auf denen ich tanze, bin ich das Rampenlicht gewohnt. Und auf der Supertalent-Bühne habe ich ja auch schon mal gestanden.

Wie viele Wettbewerbe tanzen Sie denn?



MORAKE: Oh my God, im Jahr vielleicht 25 oder 30. Es wird echt zu viel manchmal.

Ist der Druck dieses Mal vielleicht größer, weil es eine Live-Show ist?

MORAKE: Vielleicht ein bisschen. Wenn man einen Fehler macht, sieht es sofort das ganze Land (lacht). Aber ich bereite mich immer auf Live vor. Auf den Tanzwettbewerben ist es ja nicht anders.

Was haben Sie denn für das Halbfinale geplant? Wird es vom Stil her wieder afrikanisch?

MORAKE: (lacht laut) I can’t say! Das wird eine Überraschung. Was ich sagen kann: Den afrikanischen Tanz hatte ich für die erste Runde gewählt, weil es etwas Neues ist, das die Zuschauer und die Jury vom Supertalent noch nicht so oft gesehen haben. Und mein nächster Auftritt soll wieder etwas Besonderes sein.

Karabo Morakes Ziel bei seinem ersten Auftritt bei „Das Supertalent“

Wollten Sie damit auch ihre Heimat repräsentieren?

MORAKE: Das auch natürlich. Es sollte schon ein Statement werden. Das Leben in Afrika ist nicht wie in Europa. Du kannst in Afrika kein Tänzer sein wie ich und als Mann angesehen werden. Man wird sofort einfach als schwul abgestempelt. Für mich war es also sehr wichtig, den Menschen in meiner Heimat zu zeigen, dass ihre Träume wertvoll sind und sie machen können, was immer sie wollen, egal was man über sie sagt.

War der Tanz dann ein traditionelles Stück?

MORAKE: Der Tanz war eher eine Mischung aus Freestyle, Hip-Hop und afrikanischem Stil. Aber das Kostüm war total afrikanisch – und nicht nur südafrikanisch. Zum Beispiel stammt der Schild, den ich dabei hatte, aus Kenia. Dort ist Homosexualität gegen das Gesetz und Schwule werden umgebracht oder ins Gefängnis gesteckt. Ich wollte damit zeigen, dass ich hinter den kenianischen Männern stehe, die aufgrund dieser Regeln in Gefahr leben oder ihre Sexualität geheim halten müssen.

Karabo Morake will ein Vorbild für Homosexuelle in Afrika sein

Das Thema scheint besonders wichtig für Sie zu sein. Wird es auch Teil Ihres nächsten Auftritts?

MORAKE: Was ich dazu sagen kann: Dieses Mal wird es viel persönlicher. Es wird emotional werden, weil ich die Chance nutzen möchte, um über meine eigenen traumatischen Erlebnisse als Homosexueller in Afrika zu sprechen. Letztes Mal habe ich alleine getanzt. Jetzt tanze ich mit zwei anderen schwulen Männern und einige Bewegungen in unserer Choreografie sind sehr intim und mit viel Berührung verbunden. Die meisten schwarzen Männer in Afrika würden sich nie wagen, so etwas zu tun. Sie denken: Oh mein Gott, wenn ich mich so zeige, wendet sich mein ganzes Land gegen mich. Ich sage damit: Ja ich bin schwul, ja ich bin Anwalt, ja ich bin ein Model, ja ich bin schwarz, ja ich kann das alles sein und muss mich vor niemandem verstecken.

Wenn das so ein großes Tabu-Thema in Afrika ist. Finden Sie dann eine deutsche Show wie „Das Supertalent“ ist genau die richtige Plattform, um so eine Nachricht zu verbreiten?

MORAKE: Ich denke schon. In Afrika dürfte ich das bestimmt nicht in der Art und Weise durchziehen. Zum Beispiel: Wir tragen Röcke während unseres Auftritts. Wenn du als Mann in Afrika einen Rock trägst, kommt die ganze Gemeinde, um dich zu steinigen. Und wenn ich sage steinigen, meine ich buchstäblich, um Steine auf dich zu werfen! Sogar in einer so weit entwickelten Stadt wie Kapstadt.

Beim Halbfinale steht Karabo nicht mehr alleine auf der Bühne: Mit Markus Deutsch (von links) Nora Isabelle Mergner und Markus Deutsch-Karb hat er drei Freunde als Background-Tänzer an seiner Seite. Foto: Nils Straßel

Wie die Liebe Karabo Morake nach Deutschland geführt hat

Sie beweisen eine Menge Mut. Dennoch ist das nicht das Verrückteste, das sie je gemacht haben. Sie sind nach Deutschland gezogen, um mit einem Mann zusammenzuleben, den Sie davor nur wenige Tage kannten. Wie lief das ab?

MORAKE: Ohh ja, das war ganz crazy. Max war in Südafrika, um Urlaub zu machen und wir haben uns über Tinder kennengelernt. Wir haben zwei Tage zusammen verbracht. Dann flog er zurück und ich kam drei Monate später nach Deutschland, um ihn wiederzusehen – 14 Tage lang. Am letzten Tag bevor ich zurückgeflogen bin, haben wir uns verlobt. Jetzt sind wir schon über drei Jahre verheiratet (grinst).

War es immer klar, dass Sie nach Deutschland ziehen und nicht andersherum?



MORAKE: Wir hatten unsere Optionen abgewägt und uns gemeinsam für Deutschland entschieden. Obwohl ich echt viel in Südafrika aufgebaut hatte. Ich hatte eine hohe Position als Anwalt in Kapstadt, mit 24 schon ein eigenes Haus gekauft. Mein Plan war es, Südafrika niemals zu verlassen. Und dann kommt dieser Mann und stürzt mein Leben ins Chaos. Boom! Jetzt hab ich alles zurückgelassen für ihn.

Von Kapstadt nach Konz – das muss ein riesiger Kulturschock gewesen sein.

MORAKE: Ja das stimmt. Was mir als erstes in Konz aufgefallen ist: Ich bin ja der einzige Schwarze hier! Ich hatte auch gedacht in Deutschland ist man sehr tolerant, was die LGBTQ+-Community betrifft. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass es hier etwas konservativer ist.

... wie kommen Sie darauf?

MORAKE: Naja wie Sie sehen, ziehe ich mich sehr verrückt an. Wenn ich also bunte oder sehr kurze Klamotten an hatte, wurde ich besonders von den älteren Menschen schon ein wenig komisch angeschaut.

Was ist noch anders für Sie?

MORAKE: Zum Beispiel, dass ich an der Tankstelle die Zapfsäule selbst bedienen muss! Oder im Supermarkt meine eigenen Einkäufe einpacken. Das hat mich geschockt (lacht)! In Südafrika werden Menschen dafür bezahlt, das zu machen.

Haben Sie sich trotzdem schnell zu Hause gefühlt?

MORAKE: Nein überhaupt nicht. Die ersten sechs Monate bin ich nur im Haus geblieben. Ich bin höchstens mal raus, wenn ich mit Max unterwegs war. Das ganze erste Jahr in Konz habe ich gedacht, ich will zurück. Ich hätte einen großen Fehler gemacht. Ich hatte nur im Kopf, dass ich mit Max in einem so großartigen Land wie Deutschland wohnen werde und habe völlig aus den Augen verloren, was ich alles in meinem Heimatland zurücklassen musste. Meine Familie, meine Freunde, meine Karriere als Anwalt.

Sind Sie jetzt glücklich? Wenn ja, was hat Ihre Meinung geändert?

MORAKE: Es hat etwas gedauert. Ich habe jeden Tag im Bett geweint, um ehrlich zu sein. Mein Mann hat mir dann immer gut zugeredet und mir Mut gemacht. Ich musste hart arbeiten, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Zuerst konnte ich nicht mal einen Tanzpartner finden. Es war nicht einfach in Deutschland Fuß zu fassen.

Was vermissen Sie jetzt am meisten an Südafrika?

MORAKE: Auf jeden Fall das Essen! Vor allem die Snacks und Süßigkeiten, die es hier nicht gibt. Das Essen finde ich wirklich viel besser in Südafrika. Mit einer Ausnahme...

... und die wäre?

MORAKE: Currywurst. Ich liebe es und esse ständig davon. Ich hatte vorher nie davon gehört und jetzt kann ich es nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Außerdem liebe ich die Weinberge in der Region und das ganze Grün. In Südafrika ist es viel zu heiß und trocken.

Auch als Wettkampftänzer ist KaraboMorake sehr erfolgreich. Mehre deutsche und südafrikanische Meisterschaften zieren den Trophäenschrank, der direkt neben der Tanzfläche seines Studios steht. Foto: Nils Straßel

Karabo Morakes Zukunftspläne als Anwalt in Deutschland

Tanzen war schon immer ihre Leidenschaft, gearbeitet haben Sie in Südafrika aber als Anwalt. Waren Sie damit zufrieden?

MORAKE: Natürlich! Ich hab es geliebt, Anwalt zu sein. Es ist nur so, dass ich als Anwalt nicht zu 100 Prozent ich selbst sein konnte... ich meine, schauen Sie mal wie ich mich anziehe (lacht). So konnte ich natürlich nicht vor Gericht erscheinen. Aber die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht und vielleicht nehme ich sie in Deutschland wieder auf.

Dürfen Sie das denn einfach so?

MORAKE: Mein Abschluss wurde zu Beginn in Deutschland wirklich nicht akzeptiert. Mir wurde gesagt, ich müsse das ganze Studium hier wieder machen. 7 Jahre lang! Das geht nicht. Deswegen hab ich nach Lücken im Gesetz gesucht. Gesetze haben immer Lücken. Mittlerweile darf ich auch in Deutschland Fälle bearbeiten, allerdings nur wenn afrikanische Staatsbürger im Prozess involviert sind. Ich hab den Plan, später vielleicht eine Rechtshilfe für Afrikaner in Deutschland zu eröffnen, wo ich sie dann kostenlos berate. Aber das ist ein Projekt für später.

Wieso nicht sofort?

MORAKE: Jetzt genieße ich erstmal meine Zeit als Tanzlehrer in meiner eigenen Schule und nehme weiter an Wettbewerben teil. Mir ist klar, dass ich das nur machen kann, so lang ich noch jung bin. Anwalt kann ich später in meinem Leben immer noch sein. Wenn ich das Supertalent gewinne, könnte ich vielleicht sogar mein Studio vergrößern.

Wie hoch ist denn das Preisgeld für den Gewinner?

MORAKE: Ich glaube 50.000 Euro. Das wäre unglaublich toll. Ich könnte so viel damit umsetzen.

Rechnen Sie sich denn Chancen auf den Sieg aus? Kennen Sie Ihre Konkurrenz?