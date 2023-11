Ansteckende Krankheit Grundschulkind in Konz an Tuberkulose erkrankt – welche Folgen das hat

Info

Obwohl medikamentös behandelbar, zählt die Tuberkulose laut Robert Koch-Instut (RKI) in armen Ländern – noch vor HIV/AIDS (Humanes Immundefizienz-Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbenes Immunschwächesyndrom) – zu den am häufigsten zum Tode führenden Infektionskrankheiten. Weltweit gehöre die Tuberkulose (TB) neben HIV und Malaria zu den häufigsten Infektionskrankheiten, heißt es weiter beim RKI. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation erkrankten jedes Jahr etwa 10 Millionen Menschen an einer Tuberkulose. Etwa 1,5 Millionen Menschen sterben daran. Diese aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2020. In Deutschland wurden 2021 3896 Tuberkulose-Fälle registriert. Das entspricht 4,7 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern. Nach einem deutlichen Anstieg der Fälle 2016 auf 6000 pro Jahr sind die Zahlen wieder stetig gefallen. Die RKI-Tuberkulose-Statistik gibt zudem her, dass Männer doppelt so häufig wie Frauen erkranken. Ausländer erkranken häufiger als Deutsche. Sie machen 74 Prozent der Tuberkulose-Fälle aus. Die vier am häufigsten angegebenen nicht-deutschen Geburtsländer von Erkrankten waren laut RKI Rumänien, Indien, Somalia und Eritrea. Geflüchtete untersucht das Gesundheitsamt bei Ankunft standardmäßig auf Tuberkulose.