Entwicklung der letzten Monate Krieg, Inflation und Zinsen: Will in Konz und Saarburg-Kell noch jemand bauen?

Der Immobilienmarkt im Raum Konz-Saarburg scheint zurzeit breit aufgestellt zu sein. Zumindest reicht das Angebot auf dem Portal Immowelt von einer Zwangsversteigerung in Ayl (Startgebot 80.300 Euro) bis hin zur 1,5-Millionen-Euro-Villa mit Pool und Kinosaal in Wincheringen. Doch wie sieht es angesichts von Zinswende, Ukraine-Krieg und Inflation mit Neubaugebieten an Saar, Mosel und im Keller Raum aus? Wo gibt es Bauland, und ist die Nachfrage immer noch groß? Der TV hat nachgehakt.