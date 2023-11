Für Umstrukturierung gestimmt Konz investiert Millionen in seine Zukunftsfähigkeit

Konz · Der Rat der Verbandsgemeinde Konz hat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen für ein millionenschweres Investitionsprogramm gestellt und die Umwandlung seiner Werke in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) beschlossen. Was das für die Bürger bedeutet und ob für sie zusätzliche Kosten anfallen.

Die Verbandsgemeindewerke waren bislang auch zuständig für Abwasserbeseitigungseinrichtungen wie die Kläranlage an der Saarmündung (Archivbild). Diese Aufgaben übernimmt zukünftig eine sogenannte Anstalt öffentlichen Rechts. Alle Beschäftigten der VG-Werke werden in die AöR überführt und der jetzige Werkleiter, Ralf Zorn, wird Vorstand der AöR. Foto: privat

Über vier Millionen Euro will der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Konz im Jahr 2024 unter anderem in Infrastruktur, Umweltschutz, Schulen, Sanierung und Neuanschaffung investieren. Einstimmig haben das die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung beschlossen.