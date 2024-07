Mit Fotos In Wuselkusen fürs Leben lernen: Was diese Spielstadt in Konz so besonders macht

Luis Kugel kommt aus Roscheid. Er ist 23 Jahre alt, lebt eigentlich in Aachen, wo er Informatik studiert. Diese Woche ist er aber zurück in Konz. Dort legt er nicht etwa die Füße hoch. Nein. Er packt mit an in Wuselkusen, der Spielstadt, die das Jugendnetzwerk Konz alle zwei Jahre in den Sommerferien organisiert. Und Luis‘ Geschichte spiegelt letztlich genau das wider, was das Jugendnetzwerk Konz e.V. (Junetko) ausmacht. Nämlich, dass viele irgendwann zurückkehren an die Basis, ins Haus der Jugend in Konz.