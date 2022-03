Investitionen : Sanierung und neues Konzept: Wie es um den Rettungsplan für das Kloster Karthaus steht

Foto: TV/Christian Kremer

Konz Architektonisch ist die historische Klosteranlage in Karthaus wohl das beste, was Konz zu bieten hat. Doch der Bau ist in die Jahre gekommen. Nun laufen gleich auf mehreren Ebenen Planungen für die Zukunft.