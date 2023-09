Verkauf statt Sanierung Stadt Konz will einen Teil ihrer Wohnungen verkaufen – unter einer Bedingung

Günstige Wohnungen sind Mangelware. Sie werden aber gebraucht für Familien, alleinstehende Senioren, Geflüchtete und Deutsche mit geringem Einkommen. Steht eine günstige Wohnung zur Vermietung bereit, ist die Nachfrage meist groß. Bedient werden kann nur ein Bruchteil der Nachfragenden. Auf den ersten Blick scheint es da gut zu sein, wenn Kommunen eigene Wohnhäuser haben. Auch die Stadt Konz gehört zu den Immobilienbesitzern. Sie nennt neun Wohnhäuser mit 37 Wohnungen ihr eigen. Die Gebäude liegen in der in der Bahnhofstraße, der Donatusstraße sowei in der Follmettstraße im Stadtteil Kommlingen, in der Weinbergstraße und in der Merzlicher Straße. Dass der Umgang mit den Häusern nicht immer einfach ist, lässt sich am besten am Beispiel von drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 18 Wohnungen im Wohngebiet Berendsborn nachvollziehen.