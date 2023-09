Stadt reagiert Kritik wegen Mangel an Barrierefreiheit: Konz bessert an Saarterrassen nach

Wie barrierefrei müssen öffentliche Einrichtungen und Plätze sein? Das ist die Frage, um die sich aktuell eine Diskussion in Konz dreht. Für Peter Musti, ehemaliger Beauftragter für Menschen mit Behinderung in der Verbandsgemeinde Konz, ist die Sache ganz klar: Alle Bereiche des öffentlichen Lebens müssen aus Sicht des Behindertenrechtsaktivisten komplett barrierefrei sein. Menschen mit Behinderung müssen an allen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben können.