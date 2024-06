Pläne für Saar-Moselstadt Wo sich die Winzer den Weinstand für Konz vorstellen können

Saarburg hat einen, Bernkastel-Kues ebenfalls, sogar die Bierstadt Bitburg hat inzwischen einen, und in Trier schreibt er eine absolute Erfolgsgeschichte. Es geht um die Weinstände, die es in diesen Städten gibt. Und Konz? Ja, auch Konz soll einen bekommen. Diese Information streut Bürgermeister Joachim Weber beim Volksfreund-Forum vor der Stadtbürgermeisterwahl am 9. Juni in einem Nebensatz, als es um die Chancen geht, wie die Innenstadt von Konz attraktiver werden kann. Detail-Informationen – etwa zum Standort oder zur Beschickung des Stands – gibt er bei der Veranstaltung keine.