Premiere steht bevor Musiker aus Konz besucht sein Publikum mit der wohl kleinsten Bühne Deutschlands

Mit Superlativen ist das so eine Sache: lieber ein bisschen vorsichtig damit umgehen, denn irgendwer oder -was könnte ja doch noch höher, schneller, weiter sein. Musiker Wolli Prinz aus Konz-Oberemmel aber ist sich sicher: Sein neuer Anhänger ist der kleinste mobile Bühnentrailer Deutschlands. Und das bleibt er auch, so lange niemand das Gegenteil beweist.