Verkehr : Grünes Licht für Radverkehr im Kreis Trier-Saarburg – Diese 16 Projekte stehen oben auf der Liste

Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Trier/Konz/Saarburg/Schweich Der endgültige Kreistagsbeschluss für das lang diskutierte Radverkehrskonzept ist gefasst. Welche Orte von den Prioritäten profitieren sollen und welche Verbindungen gestärkt werden.

Radfahren ist gesund, umweltfreundlich und spart Ressourcen. Gerade durch die Verbreitung von E-Bikes wird das Fahrrad auch zur ernsthaften Alternative zum Auto, wenn es beispielsweise darum geht, zur Arbeit zu kommen. Das sind Punkte, in denen sich alle Trier-Saarburger Kreistagsfraktionen einig sind (siehe Info). Deshalb haben sie in der jüngsten Sitzung des Kreistags das Radverkehrskonzept einstimmig verabschiedet, das sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Verwaltung und einem externen Planungsbüro erarbeitet haben. Landrat Stefan Metzdorf (SPD) erklärt dazu: „Das, was bei dem Konzept mitschwingt, ist, dass die Menschen schnell und sicher mit dem Rad zur Arbeit kommen sollen.“

Sechs Verbandsgemeinden und 120 Orte im Kreis sollen eine Anbindung ans Netz – auch in Richtung Stadt Trier – bekommen. Für mehr als 40 Millionen Euro sollen in den kommenden zehn Jahren unter anderem Radwege neu gebaut oder saniert, Abstellanlagen installiert oder Schilder aufgestellt werden. Die Kosten müssen dabei die Gemeinden (rund 26 Millionen Euro), der Landesbetrieb Mobilität (rund 15 Millionen Euro) und der Kreis (fünf Millionen Euro) stemmen. Einzelne Maßnahmen aus der 400 Empfehlungen umfassenden Liste werden jeweils in den zuständigen Gremien diskutiert.

Info Stimmen aus den Fraktionen Bernhard Henter (CDU): „Fahrradfahren wird in der Bevölkerung immer beliebter. Damit verbunden ist eine große Nachfrage nach speziellen Wegen für Radfahrer.“ Besonders freue er sich darüber, dass beim Neubau der Moselbrücke in Schweich erreicht worden sei, dass auf beide Seiten der neuen Brücke ein Radweg hinkomme, nachdem der Landesbetrieb Mobilität anfänglich gezögert habe. Lothar Rommelfanger (SPD): „In der Vergangenheit ist oft zu einseitig auf das Auto als Verkehrsträger gesetzt worden.“ Aber: Radverkehr habe viele Vorteile. Er sei gesund schnell und im vergleich zum PKW etwa 70 Prozent kostengünstiger. Alfred Wirtz (Die Grünen): „Sehr viele Menschen nutzen das Fahrrad inzwischen, um zur Arbeit zu kommen. Die sind auf die neuen Wege angewiesen und auch auf Umstiegsmöglichkeiten zum ÖPNV. Das ganze muss ein Masterplan werden, an dem wir weiterarbeiten sollten.“ Michael Holstein (FWG): „Es ist ein nachhaltiges Konzept. Der Radverkehr hat einen besonderen Schub bekommen durch die E-Bikes. Dadurch gibt es einen ganz neuen Bedarf in unserer Region.“ Die anderen Kreistagsparteien haben sich nicht zu Wort gemeldet.

16 Projekte halten die Macher des Konzepts aber für besonders wichtig. Für sie gibt es schon Steckbriefe, welche Ziele und Kosten erläutern.

Die wohl freudigste Nachricht gibt es dabei für die Radfahrer in der Verbandsgemeinde Schweich. Denn die Moselbrücke, welche der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dort neu bauen lässt, bekommt – anders als ursprünglich geplant – auf beiden Seiten 2,50 Meter breite Radspuren. Das hatte der LBM eigentlich abgelehnt, aber dann nach Intervention des Kreises Trier-Saarburg und der Fachplaner für das Radverkehrskonzept geändert. Das ist ein Punkt, über den sich die Kreistagsmitglieder besonders freuen.

Was in der VG Trier-Land priorisiert ist

In der VG Trier-Land liegt ein Fokus auf einer Radverbindung entlang der B51. Zwei Alternativen, eine 6,7 und eine 8,3 Kilometer lang, tauchen in den Steckbriefen auf, die auf der Internetseite des Kreises zu finden sind. Darin geht es um die Verbindung von Newel mit Welschbillig. Über Wirtschaftswege, einer führt über Heinhof, der andere über Olk, soll der Radverkehr sicher gelenkt werden. Dazu müssten unter anderem neue Schilder aufgestellt und Straßenüberquerungen eingerichtet werden. Kostenpunkt: 171.000 Euro oder 458.000 Euro.

Prioritäten rings um Konz

Ein zentrales Projekt in der VG Konz würde je nachdem, ob eine Brücke oder eine Querungshilfe über die B51 kommt, 374.000 oder 984.000 Euro kosten. Ziel ist es, die Netzlücke zwischen den Gemeinden Tawern und Wawern zu schließen. Dazu müsste ein knapp 2,5 Kilometer langer Radweg erstellt, Schilder aufgestellt und eine sichere und fahrradfreundliche Überquerungsmöglichkeit für Radfahrende über die Bundesstraße geschaffen werden.

Beim zweiten Projekt in der VG Konz geht es um die Rad-Verbindung von Pellingen nach Trier und die Anbindung von Obermennig. Der Radverkehr könnte auf Wirtschaftswegen entlang der B268 geführt werden. Allerdings müsste eine sichere Querungshilfe für Radler geschaffen werden. Die drei Varianten kosten zwischen 18.000 und 101.000 Euro. Für die bevorzugte Variante mit Radverkehrsfurt und neuer Ampel wären etwa 63.300 Euro fällig.

Gleich fünf Projekte in VG Saarburg-Kell

In der VG Saarburg-Kell finden sich gleich fünf Projekte unter den 15 priorisierten Maßnahmen. Eher geringe Kosten, weniger als 8000 Euro, bringt die Wegweisung von insgesamt acht Kilometern Wirtschaftswegen mit sich. So soll Merzkirchen mit Wincheringen und dem Moselradweg verbunden werden.

Über 7,5 Kilometer könnte zudem eine sichere Strecke von Merzkirchen nach Saarburg geschaffen werden. Auch dazu müssten nur neue Schilder für Wirtschaftswege her.

Etwas kostspieliger wäre die Verbindung von Saarburg mit Trassem und Orscholz. Für den Ausbau des Radwegs an der Leuk und das Anlegen einer Querungshilfe müssten netto 92.000 Euro eingeplant werden.

Um Kirf an den Moselradweg bei Thorn anzubinden, müssten rund 112.000 Euro in die Hand genommen werden. Notwendig wäre unter anderem der Bau einer Querungshilfe über die B419.

Die bei der groben Kostenschätzung wohl kostspieligste Maßnahme in der VG Saarburg-Kell ist die Anbindung von Saarburg an Vierherrenborn. Dazu müssten auf 7,5 Kilometern mehrere Wirtschaftswege saniert werden oder neue Beläge bekommen. Kostenpunkt: etwa 1,4 Millionen Euro.

Alte Bahntrasse in VG Hermeskeil nutzen

Die VG Hermeskeil könnte zum Standort eines der kostspieligsten Projekte im Radverkehrskonzept des Kreises werden: dem Lückenschluss des rheinland-pfälzischen mit dem saarländischen Fahrradnetz. Dazu soll für rund 1,7 Millionen Euro ein Radweg entlang der Bahntrasse Richtung Bierfeld gebaut werden. Der parallel gelegene Primstal-Radweg sei wegen der schlechten Wege-Qualität nicht geeignet, argumentieren die Planer.

Günstiger wird die Verbindung von Gusenburg mit der Stadt Hermeskeil. Um einen sicheren Radweg zu schaffen, müssten aus Sicht der Planer, je nach Variante, rund 13.600 Euro bis 129.000 Euro in die Hand genommen werden. Ein Schutzstreifen oder ein Schutzstreifen sowie eine Querungshilfe müssten her.

Auch VG Ruwer profitiert

In der VG Ruwer sollen Osburg mit Thomm und ein Mitfahrer-Parkplatz des LBM mit dem Rad erreichbar werden. Das kostet laut dem Konzept mehr als 120.000 Euro. Eine Ampelanlage sowie der Bau eines 340 Meter langen kombinierten Geh- und Radwegs wären die teuersten Bestandteile des Plans.

Zwischen Mertesdorf und Thomm könnten entlang der L151 knapp fünf Kilometer Wirtschaftsweg fahrradfreundlich saniert und beschildert werden. Aus Sicht der Planer könnte so für rund 106.000 Euro ein Korridor zwischen der Stadt Trier und Osburg geschaffen werden.

Das dritte Projekt in der VG Ruwer ist die Anbindung von Gusterath an Pluwig beziehungsweise den Ruwer-Hochwald-Radweg. Eine Kostenschätzung für die 16. Maßnahme liegt noch nicht vor.

Weitere Projekte in der VG Schweich

Um eine Rad-Verbindung von Thörnich zum Industriepark Region Trier in Föhren/Hetzerath zu schaffen, soll auf rund drei Kilometer Länge ein breiter Radweg entlang der L148 gebaut werden. Kostenpunkt: etwa 712.000 Euro.