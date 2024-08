Konzer Brückenstraße Bauarbeiten schreiten voran – Anwohnerkritik hält sich hartnäckig

Zusammen mit ihrem Mann und vier weiteren Anliegern plant sie deshalb einen offenen Brief an den Bürgermeister der Stadt sowie den Stadtrat zu veröffentlichen. Der Brief beginnt mit diesen Fragen: „Haben Sie schon mal was vom Klimawandel gehört? Wenn Ja, warum handeln Sie nicht zum Wohle der Bürger in der Stadt in diesem Sinne?“ Wo Asphalt und Schotter vorherrschten, da erwärme sich der Boden und die Hitze staue sich. Noch sei eine klimaorientierte Gestaltung in großen Teilen möglich.